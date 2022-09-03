З початку російського вторгнення до Польщі виїхали 6 млн українців
З початку російського вторгнення польські прикордонники зареєстрували понад 6 мільйонів прибулих з України
Про це йдеться у повідомленні Польської прикордонної служби.
Зазначається, що у п'ятницю кордон із Польщею перетнули 22 200 осіб. У зворотному напрямку кордон перетнули 25,7 тисячі людей.
Це продовжило тенденцію останніх кількох тижнів: у середньому щодня повертається більше людей, ніж їде.
Усього з початку війни 24 лютого в Україну з Польщі в'їхало 4,2 млн людей. За даними влади, більшість із них були громадянами України.
- 2 вересня міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек заявив, що до польських шкіл пішли навчатися 185 тисяч українських дітей. Переважна більшість з них почала навчання у початкових школах, понад 40 тисяч - у дитсадках і кілька тисяч у гімназіях, технікумах і ремісничих школах.
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