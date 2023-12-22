З початку великої війни Німеччина надала понад 250 тис. тонн гуманітарки для українських музеїв

Про це йшлося на зустрічі т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва з послом Німеччини в Україні Мартіном Єґером, передає пресслужба Мінкульту.

"Ми зацікавлені у формуванні горизонтальних звʼязків між культурними установами України та Німеччини. Наприклад, такими, як Ельбська та Одеська філармонії. Така формула співпраці дозволить запозичити творчі та організаційні практики. Разом з тим ми бачимо майбутнє за новою філософією післявоєнного відновлення культурних обʼєктів, які мають стати компонентами цілісної туристичної інфраструктури. Тут для нас цікавий досвід німецьких експертів", – сказав Карандєєв.

Він попросив розглянути питання виділення грантів для навчання та підготовки українських реставраторів, а також поширення української літератури в Німеччині та перекладів творів німецької літератури на українську мову.

Міністр нагадав, що нещодавно Львівський симфонічний оркестр виступив у Берлінській філармонії, і назвав такий обмін вигідним для обох культур.

Окрім того, чиновник наголосив на важливості створення безбар'єрного доступу до закладів культури в Україні, адже через війну багато людей, у тому числі дітей, отримали інвалідність. Карандєєв попросив Німеччину допомогти з проєктуванням таких закладів, враховуючи її багатий досвід у цьому.