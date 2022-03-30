Від початку війни в пунктах пропуску оформлено більш як 20 тис. автомобілів з гуманітарним вантажем, - МВС

Про це повідомили у МВС України.



"З початку війни в пунктах пропуску оформлено більш як 20 тис. автомобілів з гуманітарним вантажем. З 24 лютого прикордонники Західного регіонального управління забезпечили пропуск 20 445 транспортних засобів, якими в нашу країну доправляють гуманітарну допомогу. Найбільшу кількість гуманітарних вантажів везли з Польщі та Словаччини. Такі транспортні засоби перетинають кордон у пріоритетному порядку, їх оформлення здійснюють у максимально стислі строки. Державна прикордонна служба України щиро вдячні всім, хто допомагає нашій державі побороти ворога!", - йдеться у заяві МВС України.





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