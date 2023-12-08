З початку жовтня в Україні зафіксували майже 80 тис. випадків COVID-19
З початку жовтня в Україні зафіксували майже 80 тис. випадків захворювання на COVID-19. При цьому за тиждень у середньому госпіталізують близько 4 тис. пацієнтів
Про це повідомив на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ заступник голови МОЗ, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.
"З початку жовтня в Україні перехворіли на ГРВІ, грип та COVID-19 трохи більше як 1,3 млн українців", - сказав він.
За його словами, це майже на 41% більше, ніж торік. Це пов'язано з тим, що торік випадки грипу та ГРВІ рахували окремо, а цьогоріч поєднали.
Кузін зазначив, що в Україні важкий перебіг захворювання та госпіталізація переважно пов'язані з COVID-19.
"З жовтня майже 80 тисяч випадків захворювання на COVID-19 було зареєстровано, і за один тиждень у середньому госпіталізується близько 4 тисяч пацієнтів. Госпіталізації підлягають люди з тяжким перебігом захворювання або пацієнти з груп ризику", - сказав головний санітарний лікар.
Він також зауважив, що в разі перевищення епідпорогу рішення про обмеження ухвалюють на рівні області.
"Це може бути запровадження локального карантину або локальні протиепідеміологічні заходи, як, наприклад, продовження шкільних канікул", - резюмував Кузін.
- 29 листопада ЮНІСЕФ доставив в Україну 203 тис. доз вакцини проти штаму коронавірусу "Омікрон".
- 30 листопада Кузін казав, що у Тернопільській, Житомирській і Чернівецькій областях перевищено епідпоріг захворюваності на коронавірус і грип, тож там можливі певні протиепідемічні обмеження.
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