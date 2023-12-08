З початку жовтня в Україні зафіксували майже 80 тис. випадків COVID-19

Про це повідомив на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ заступник голови МОЗ, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"З початку жовтня в Україні перехворіли на ГРВІ, грип та COVID-19 трохи більше як 1,3 млн українців", - сказав він.

За його словами, це майже на 41% більше, ніж торік. Це пов'язано з тим, що торік випадки грипу та ГРВІ рахували окремо, а цьогоріч поєднали.

Кузін зазначив, що в Україні важкий перебіг захворювання та госпіталізація переважно пов'язані з COVID-19.

"З жовтня майже 80 тисяч випадків захворювання на COVID-19 було зареєстровано, і за один тиждень у середньому госпіталізується близько 4 тисяч пацієнтів. Госпіталізації підлягають люди з тяжким перебігом захворювання або пацієнти з груп ризику", - сказав головний санітарний лікар.

Він також зауважив, що в разі перевищення епідпорогу рішення про обмеження ухвалюють на рівні області.

"Це може бути запровадження локального карантину або локальні протиепідеміологічні заходи, як, наприклад, продовження шкільних канікул", - резюмував Кузін.