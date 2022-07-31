З Покровська до Львова 31 липня вирушить один евакуаційний потяг
Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг на 31 липня – з Донбасу до Львова
Про це повідомляє Укрзалізниця.
"16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро – Львів", - йдеться у повідомленні.
Також в Укрзалізниці додають що час відправлення може змінюватись.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав населення Донецької області евакуюватися на безпечну територію
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