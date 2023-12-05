З поля бою не повертається 70% ворожої бронетехніки, - речник ЗСУ Штупун
Речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що, через значні втрати бронетехніки ворог штурмує позиції ЗСУ піхотою
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Кількість наземних атак з боку ворога не зменшується. Зросла активність ворожої авіації, зокрема, противник після деякої перерви поновив застосування штурмовиків СУ-25 і гвинтокрилів Ка-52. Ще 7 військовослужбовців РФ здалися в полон, а загальні втрати окупантів за минулу добу сягнули 428 осіб. Також знищено 21 одиницю військової техніки противника", - наголосив Штупун.
Речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку також додав, що на Авдіївському напрямку в районі Степового тривають запеклі бої.
"Ворог рветься за залізницю, але всі російські підрозділи, які намагаються підійти до Авдіївського коксохіму, або відступають, або знищуються. Ворог атакує піхотою, тому що бойова робота його техніки ускладнена погодними умовами, а також значними втратами. Тобто якщо росіяни кидають вперед бронетехніку, то 70% не повертається з поля бою", - зауважив Штупун.
- За даними Генштабу, загалом протягом минулої доби російські війська намагалися штурмувати на 6 напрямках фронту. Найбільше ворожих атак українські захисники відбили на Мар'їнському та Авдіївському напрямках і знищили 1030 окупантів.
- На Таврійському напрямку протягом минулої доби не зменшилася кількість наземних атак російської армії, натомість активність ворожої авіації зросла.
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