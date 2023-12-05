З поля бою не повертається 70% ворожої бронетехніки, - речник ЗСУ Штупун

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Кількість наземних атак з боку ворога не зменшується. Зросла активність ворожої авіації, зокрема, противник після деякої перерви поновив застосування штурмовиків СУ-25 і гвинтокрилів Ка-52. Ще 7 військовослужбовців РФ здалися в полон, а загальні втрати окупантів за минулу добу сягнули 428 осіб. Також знищено 21 одиницю військової техніки противника", - наголосив Штупун.

Речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку також додав, що на Авдіївському напрямку в районі Степового тривають запеклі бої.

"Ворог рветься за залізницю, але всі російські підрозділи, які намагаються підійти до Авдіївського коксохіму, або відступають, або знищуються. Ворог атакує піхотою, тому що бойова робота його техніки ускладнена погодними умовами, а також значними втратами. Тобто якщо росіяни кидають вперед бронетехніку, то 70% не повертається з поля бою", - зауважив Штупун.