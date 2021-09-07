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З порту "Чорноморськ" намагалися незаконно вивезти зерна на $7 млн

7 вересня, 2021 вiвторок
15:56
Кримінал

Слідчі Національної поліції запобігли незаконній спробі вивезення зерна на 7 млн доларів з морського порту "Чорноморськ"

Про це повідомляє Національна поліція України у Фейсбуці.

"Товар на 7 мільйонів доларів США намагалися вивезти з митної території України на адресу компанії-нерезидента, яка має заборгованість перед держкорпорацією за раніше поставлений вантаж", - йдеться у повідомленні.

На даний час у порту проводяться невідкладні слідчі дії.

Викрили неправомірну діяльність службових осіб Державної продовольчо-зернової корпорації та злочинну схему слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Встановлено, що службові особи корпорації проводили експортні операції зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти. При цьому вони занижували вартість та не здійснювали попередню оплату товару.

Правоохоронці викрили численні факти реалізації злочинної схеми.

"Зокрема за кредитні кошти, отримані під державні гарантії, посадовці державної корпорації закуповували зернові через фіктивні підприємства та експортували товар за ціною, що була значно нижчою за ринкову", - заявили у Нацполіції.

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Новини
зерно
Чорноморськ
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