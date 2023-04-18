Про це інформує Національна поліція України.

З селища Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області спецекіпаж "Білі Янголи" вивезли багатодітну родину.

У сім'ї виховується шестеро дітей: 19-річна Валентина, 14-річна Віка, близнючки Поліна й Ангеліна, яким по 5 років, чотирирічна Альона та трирічний Богданчик.

"Щодня малеча здригалась від вибухів, а після того, як російські снаряди влучили в сусідні будинки, матір попросила екстрену евакуацію", - пишуть правоохоронці.

Для родини підготували житло на Черкащині.

Поліцейські подарували малюкам іграшки, повітряні кульки, аби переїзд був комфортом.

Нині мати та всі її діти – у безпеці.