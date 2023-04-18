З прифронтового Нью-Йорка евакуювали родину з п'ятьма дівчатками та хлопчиком
Правоохоронці евакуювали багатодітну сім'ю з п'ятьма дівчатками та хлопчиком віком від 3 до 19 років, поряд із будинком яких влучили російські снаряди
Про це інформує Національна поліція України.
З селища Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області спецекіпаж "Білі Янголи" вивезли багатодітну родину.
У сім'ї виховується шестеро дітей: 19-річна Валентина, 14-річна Віка, близнючки Поліна й Ангеліна, яким по 5 років, чотирирічна Альона та трирічний Богданчик.
"Щодня малеча здригалась від вибухів, а після того, як російські снаряди влучили в сусідні будинки, матір попросила екстрену евакуацію", - пишуть правоохоронці.
Для родини підготували житло на Черкащині.
Поліцейські подарували малюкам іграшки, повітряні кульки, аби переїзд був комфортом.
Нині мати та всі її діти – у безпеці.
- 7 березня Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зони бойових дій. Поки що вивозять лише з Бахмута.
- Примусову евакуацію із зони бойових дій можуть запровадити в 12 громадах Донеччини і ще в одній – частково, із сіл, що безпосередньо межують із лінією фронту.
- З 24 лютого 2022 року до 12 квітня 2023 року з Донецької області на територію України виїхало понад мільйон мирних жителів.
- 12 квітня із селища Козацьке Херсонської області також евакуйовані всі сім'ї з дітьми.
- Станом на 13 квітня у селі Максимільянівка Донецької області евакуювали останню дитину. 12-річний хлопчик близько пів року жив у підвалі.
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