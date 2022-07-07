Про це повідомили на сторінці Save Vlad Buryak у facebook.

"Владислав Буряк нарешті звільнений з полону! Нині він з батьком і прямує в безпечне місце", - йдеться у повідомленні.

Також про повернення Влада повідомила заступниця голови Запорізької обласної військової адміністрації Злата Некрасова.

"Орки тримали неповнолітнього Владика в полоні 90 днів! 90 днів ! Він сьогодні зустрів свого тата і їде додому! Щастя!!!!!", - написала вона.

Коли і за яких обставин хлопець був звільнений поки не повідомляють.

У квітні російські окупанти викрали сина очільника Запорізької РДА Олега Буряка. Юнак їхав у автівці, що рухалася у складі евакуаційної колони з Мелітополя до Запоріжжя.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb