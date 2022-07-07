З російського полону вдалося звільнити 16-річного сина очільника Запорізької РВА
З полону окупантів звільнили 16-річного сина голови Запорізької районної військової адміністрації Олега Буряка. Влад Буряк був у полоні 90 днів
Про це повідомили на сторінці Save Vlad Buryak у facebook.
"Владислав Буряк нарешті звільнений з полону! Нині він з батьком і прямує в безпечне місце", - йдеться у повідомленні.
Також про повернення Влада повідомила заступниця голови Запорізької обласної військової адміністрації Злата Некрасова.
"Орки тримали неповнолітнього Владика в полоні 90 днів! 90 днів ! Він сьогодні зустрів свого тата і їде додому! Щастя!!!!!", - написала вона.
Коли і за яких обставин хлопець був звільнений поки не повідомляють.
- У квітні російські окупанти викрали сина очільника Запорізької РДА Олега Буряка. Юнак їхав у автівці, що рухалася у складі евакуаційної колони з Мелітополя до Запоріжжя.
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