З телеканалу "Футбол" погнали ексгравця "Динамо" Леоненка, який виступив проти відсторонення російських спортсменів

Про це повідомив директор "Футбол" Олександр Денисов у Instagram.

За його словами, телеканал припинив співпрацю з Леоненком, який працював експертом, після його висловлювань про недоречність відсторонення російських спортсменів від змагань після повномасштабної агресії РФ проти України.

"На тлі зігуючих спортсменів Росії, виправдовувати їх мовчазну позицію, це за межею цинізму. Канал "Футбол" після цього інтерв’ю закінчив співпрацю з Віктором Леоненком", - написав Денисов.

Леоненко вже відреагував на звільнення та заявив, що його заяви стали лише зручним приводом для скорочення на телеканалі.

"Інтерв'ю, на яке він посилається, швидше за все, — відмазка. На ТК "Футбол" зараз усіх розганяють. Думаю, що я просто потрапив під скорочення. Денисов придумав причину через інтерв'ю, хоча міг мене набрати і все сказати", - сказав Леоненко.

52-річний Віктор Леоненко народився у російській Тюмені. У 1992 - 1997 роках грав за київське "Динамо" та прийняв українське громадянство. Зіграв 14 матчів та забив 6 голів за збірну України.



11 квітня колишній головний тренер "Динамо" та збірної України Йожеф Сабо заявив, що у нього виник конфлікт з угорською пресою через вислови про президента Угорщини Віктора Орбана.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb