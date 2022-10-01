З українських портів 1 жовтня вийшло 11 суден
У рамках реалізації "зернової ініціативи" 1 жовтня з українських портів вийшло 11 суден із зерном для країн Африки, Азії та Європи
Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.
З портів Одеський, Чорноморський та Південний вийшли 11 суден. На їх бортах було 217,6 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.
Серед них - балкер QUEEN LILA, який перевозить 29 тис. тонн ячменю до Лівії
"З Одеського порту вийшли балкери STELLINA, QUEEN LILA, INANDI, SAM. З порту Чорноморська вийшли FORTUNE EXPRESS, PS DREAM, LILA II, BARON, а з порту Південний - LADY DIVINA, AHMED CAN, IASOS", - пишуть в Мінінфраструктури.
Зазначають також, що з моменту виходу першого судна з українським зерном і з урахуванням сьогоднішніх балкерів було експортовано 5,7 млн тонн продовольства. Загалом з українських портів вийшли 252 судна з агропродукцією для країн Азії, Африки та Європи.
- 27 вересня Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін збирається зірвати зернову ініціативу та обмежити експорт продовольства з України.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.68
Купівля 40.68Продаж 41.64
-
EUR
Купівля 39.21Продаж 40.47
- Актуальне
- Важливе