З українських портів 1 жовтня вийшло 11 суден

Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.

З портів Одеський, Чорноморський та Південний вийшли 11 суден. На їх бортах було 217,6 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Серед них - балкер QUEEN LILA, який перевозить 29 тис. тонн ячменю до Лівії

"З Одеського порту вийшли балкери STELLINA, QUEEN LILA, INANDI, SAM. З порту Чорноморська вийшли FORTUNE EXPRESS, PS DREAM, LILA II, BARON, а з порту Південний - LADY DIVINA, AHMED CAN, IASOS", - пишуть в Мінінфраструктури.

Зазначають також, що з моменту виходу першого судна з українським зерном і з урахуванням сьогоднішніх балкерів було експортовано 5,7 млн тонн продовольства. Загалом з українських портів вийшли 252 судна з агропродукцією для країн Азії, Африки та Європи.

27 вересня Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін збирається зірвати зернову ініціативу та обмежити експорт продовольства з України.

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