Росія готує ґрунт, щоб спробувати зірвати зернову ініціативу, – Зеленський

Про це Володимир Зеленський зазначив у своєму вечірньому зверненні 27 вересня.

"Сьогодні ж у Москві прозвучали чергові брехливі заяви щодо дуже важливого досягнення України й наших партнерів – відновлення нашого морського зернового експорту. Очевидно, що Росія готує ґрунт, щоб спробувати зірвати зернову ініціативу. Інформуємо партнерів щодо цього".

Він додав, що статистика експорту зерна з України абсолютно прозора й доступна усім у міжнародній спільноті.

"Понад 5 мільйонів тонн агропродукції відправлено на експорт із трьох наших портів. 232 судна вийшли. Якщо взяти тільки країни Африки, то наша аграрна продукція вже експортована в Алжир, Ефіопію, Єгипет, Лівію, Кенію, Сомалі, Судан, Туніс. Щоб Росія знову не поставила ці та інші країни в умови продовольчої кризи, діяти потрібно негайно", – додав Зеленський.

22 липня між Україною, Туреччиною та генсеком ООН була підписана угода щодо експорту зерна. Росія зі свого боку підписала дзеркальний договір.

7 вересня Володимир Путін заявив про намір обмежити вивіз зерна з українських портів, аби воно не потрапляло до Європи

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