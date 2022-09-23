З українських портів 23 вересня вийшли 11 суден із 201 тис. тонн зерна
У п'ятницю, 23 вересня, з українських портів вийшли 11 суден із 201 тис. тонн зерна
Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.
З портів Одеса, Чорноморськ і Південний у рамках "зернової ініціативи" відправились 11 суден із 201 тис. тонн зерна на бортах. Вони перевозять продовольство до країн Азії та Африки.
З порту Чорноморськ відправились сім балкерів - MERRY M, LADY AYANA, MO GAN SHAN, TZAREVICH, GUDENA, NIL DEMIR, SEA DOVE.
З одеського порту вийшло судно ZEKO Y.
З порту Південний вийшли три балкери - FORTUNA, GEM STAR, MAVKA.
Загалом із моменту виходу першого судна з українським зерном із портів України було експортовано 4,58 млн тонн агропродукції. Усього "зерновим коридором" вийшли 203 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.
- 22 вересня з одеського порту вийшов балкер BC VANESSA із 30 тис. тонн зерна для Афганістану.
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