З українських портів у рамках "зернової ініціативи" 20 жовтня вийшло два судна з агропродукцією
У четвер, 20 жовтня, з українських портів вийшло два судна з 82 тис. тонн продовольства на бортах
Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.
Так, 20 жовтня з порту Південний вийшли танкер ATLANTIS ALMERIA та балкер ARIS T. Вони перевозять 82 тис. тонн зерна до країн Азії та Європи.
Загалом з моменту запровадження "зернової ініціативи" з українських портів вийшло 362 судна. Вони вже перевезли 8 млн тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.
- 19 жовтня з портів України вийшло шість суден із продовольством.
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