Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.

Так, 20 жовтня з порту Південний вийшли танкер ATLANTIS ALMERIA та балкер ARIS T. Вони перевозять 82 тис. тонн зерна до країн Азії та Європи.

Загалом з моменту запровадження "зернової ініціативи" з українських портів вийшло 362 судна. Вони вже перевезли 8 млн тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

19 жовтня з портів України вийшло шість суден із продовольством.