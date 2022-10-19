"Зернова ініціатива": з українських портів вийшло 6 суден із продовольством
У середу, 19 жовтня, з портів України вийшло шість суден із 86,7 тоннами зернової продукції для країн Азії та Європи
Про це повідомило Міністерства інфраструктури України.
Так, з одеського порту 19 жовтня вийшло судно KEMAL KURU. З порту Чорноморськ вийшли судна ALMIRANTE STORNI та CS CALVINA. А з порту Південний - балкери KUBROSLI-Y, DAYTONA-H та танкер DENSA DEFNE.
Загалом із моменту запровадження "зернової ініціативи" Україна експортувала 7,9 млн тонн агропродукції.
"Усього з українських портів вийшли 360 суден з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки", - написали в Мінінфраструктури.
- 18 жовтня стало відомо, що з одеського порту до Ємену вийде судно, завантажене 40 тис. тонн зерна.
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