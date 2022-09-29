Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

Маркарова коментувала заяву міністра оборони Олексія Резнікова про зобов’язання України не використовувати західне озброєння для ударів по території Росії. На уточнююче запитання, чи поширюється обмеження тільки на системи HIMARS, чи загалом на всю американську зброю, Маркарова сказала, що "це стосується саме HIMARS".

У серпні міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна зобов'язалася не використовувати західну зброю на території Росії, а от щодо тимчасово окупованого Криму таких обмежень немає.

"У нас є домовленості зі Сполученими Штатами, що ми не будемо використовувати зброю, надану нам Сполученими Штатами і партнерами, по території Російської Федерації. Але якщо ми сьогодні говоримо про деокупацію тимчасово окупованих територій України, де знаходиться ворог, то, відповідно, у нас таких обмежень нема", - заявляв міністр.

Відзначимо, вчора стало відомо, що Україна отримає від США ще 18 систем HIMARS.

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