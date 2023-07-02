З важкими боями ЗСУ просуваються на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, - Маляр
ЗСУ мають частковий успіх на південному фланзі Бахмутського напрямку та з тяжкими боями просуваються вперед на Мелітопольському та Бердянському напрямках
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Вона зазначила, що ворог наступає на Авдіївському, Мар‘їнському та Лиманському напрямках.
За даними Маляр, ворог також рушив вперед на Сватівському напрямку, там точаться запеклі бої. Противник атакує Білогорівку, Серебрянку, ситуація складна.
Своєю чергою на Бахмутському напрямку на південному фланзі ЗСУ рухаються вперед та мають частковий успіх. На північному фланзі тривають бої, ворог перекинув туди 2 десантно-штурмових полки.
Маляр також прокоментувала ситуацію на півдні України.
"З важкими боями, але поступово на Бердянському та Мелітопольському напрямках просуваємось.
Наші війська стикаються з інтенсивним спротивом ворога, дистанційним мінуванням, перекиданням резервів, але наполегливо та невпинно створюють умови для як найшвидшого руху вперед", - пише вона.
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що станом на 2 липня у Бахмуті немає інтенсивних міських боїв, бо вони точаться на південних та північних флангах навколо міста.
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