Про це в етері телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"У Бахмуті міських інтенсивних боїв немає. Там діють наші снайперські групи, деякі інші підрозділи, про які можна буде згодом говорити. Такий масивний наступ триває на південних та північних флангах навколо міста. І в принципі, там у нас є просування", - зазначив він.

Також за його словами, деталі можна буде оприлюднювати лише тоді, коли українські сили оборони проаналізують ситуацію, закріпляться на позиціях.

Зокрема він наголосив, що якщо раніше противник використовував незвичну для XXI століття тактику "м'ясних" штурмів, то зараз Україна змогла перехопити ініціативу на полі бою та змусила російських загарбників згорнути деякі свої підрозділи та вийти.

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"Десять місяців ворог атакував нас, зараз ми тиснемо ворога, але тиснемо зовсім протилежною тактикою. Ми використовуємо максимально досягнення сучасної світової науки, використовуємо безпілотні літальні апарати, розвідку та дорозвідку, високоточні системи, які у нас є, для того, щоб знищувати ворога, пробивати проходи по мінних полях, теж максимально перед тим тренуючи особовий склад. І крок за кроком без таких авральних дій, які можуть призвести до великих втрат особового складу, ми просуваємося. В принципі, виконуємо завдання, які поставлені, з натиску на ворога", - поінформував Череватий.

Водночас речник Східного угруповання військ ЗСУ зауважив, що у росіян зберігається боєздатність та здатність атакувати позиції українських військових.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже звільнені ЗСУ населені пункти не були "головною подією" - це лише вступ до великого контрнаступу.

Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що російські військові, ймовірно, стягують під Бахмут додаткові сили з інших напрямків у відповідь на українські наступальні операції в цьому районі.