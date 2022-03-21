З Ворзеля на Київщині евакуювали близько 100 людей

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

За його словами, евакуаційна колона з Ворзеля вже прибула до Білогородки і близько сотні людей опинилися у безпеці.

"Евакуаційна колона з Ворзеля вже у Білогородці. Близько ста людей у безпеці. Усім надається перша медична та гуманітарна допомога. Далі люди поїдуть до Києва. Дякую усім службам, які беруть участь у евакуації", - написав Павлюк.



Нагадаємо, на понеділок, 21 березня, було погоджено 8 гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів із населених пунктів Донецької, Луганської та Київської областей.

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