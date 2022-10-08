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З Вовчанської громади Харківщини евакуюють близько 100 пацієнтів геріатричного пансіонату

8 жовтня, 2022 субота
16:11
війна з Росією Евакуація геріатричного пансіонату на Харківщині

З Вовчанської громади Харківщини 98 пацієнтів геріатричного пансіонату, зокрема 19 тяжкохворих, перевезуть до безпечніших міст

Про це повідомили в телеграмі ОВА.

Більшість людей евакуюють до Луцька, Одеси, Києва та Київської області, проте прикутих до ліжка пацієнтів перевозити на великі відстані не можна.

"Через це було вирішено провести їхню евакуацію до подібних закладів в більш безпечні місця Харківської області", - пояснив директор Департаменту соціального захисту населення Юрій Шпарага.

На деокупованих територіях Харківщини розташовано сім закладів інтернатного типу, де цілодобово перебувають люди з інвалідністю, котрі потребують постійного догляду. 

"Хочу заспокоїти тих, хто переживає за своїх рідних і близьких: евакуація відбувається відповідно до закону. Ми передаємо особові справи, ми знаємо, де ці люди перебуватимуть. До того ж вони будуть повернуті назад до установ, як тільки ситуація дозволить", - наголосив Юрій Шпарага.

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