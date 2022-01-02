За 1 січня у Києві від COVID-19 померло 11 людей

Про це заявив столичний міський гоолова Віталій Кличко, передає Еспресо.TV.



"277 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 11 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 8210 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 333 189", - повідомив Віталій Кличко.



Захворіли минулої доби: 162 жінки віком від 19 до 90 років та 107 чоловіків віком від 18 до 84 років. А також 4 дівчинки від 6 до 11 років і 4 хлопчики від 5 місяців до 15 років.



Серед тих, хто померли: 5 жінок від 62 до 90 років і 6 чоловіків від 59 до 77 років.



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До лікарень столиці госпіталізували 13 хворих на коронавірус та 79 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.



Одужала минулої доби 231 людина. Загалом коронавірус подолали 314 278 мешканців столиці.



"Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі - 64, в Дніпровському - 38 та в Дарницькому районі - 33 випадки", - зазначив Віталій Кличко.





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