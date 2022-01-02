Мессі захворів на коронавірус
Аргентинський футболіст французького ПСЖ Ліонель Мессі захворів на COVID-19
Про це повідомляє офіційний сайт ПСЖ.
Прізвище чинного володаря "Золотого м'яча" опинилося у списку футболістів паризького клубу, які заразилися коронавірусною інфекцією. Окрім Ліонеля Мессі це Хуан Бернат, Серхіо Ріко та Натан Бітумасала.
Усі вони були відправлені на самоізоляцію.
ПСЖ проведе наступний матч 9 січня проти "Ліона" в чемпіонаті Франції.
- Нагадаємо, 1 січня стало відомо, що український футболіст англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко захворів на коронавірус.
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