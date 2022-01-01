"Манчестер Сіті" вирвав перемогу в "Арсенала", Зінченко пропустив матч через коронавірус

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Олександр Зінченко не потрапив до заявки на матч через те, що захворів на коронавірус.

Без українця його одноклубники пропустили першими. На 31-й хвилині забив Букайо Сака. На 57-й хвилині Ріяд Марез реалізував пенальті та зрівняв рахунок. А незабаром лондонці залишилися у меншості через вилучення Габріеля.

Команда Хосепа Гвардіоли скористалася чисельною перевагою у компенсований арбітром час, коли забив Родрі.

"Манчестер Сіті" переміг "Арсенал" 2:1, набрав 53 очка та зміцнив лідерство в чемпіонаті Англії. Найближчого переслідувача - "Челсі" - він випереджає на 11 пунктів. "Арсенал" з 35 балами - четвертий.

Чемпіонат Англії

21-й тур

1 січня

"Арсенал" - "Манчестер Сіті" 1:2

Голи: Сака, 31- Марез, 57 (пен.), Родрі, 90+3

Вилучення: Габріель, 59 ("Арсенал")