"Манчестер Сіті" вирвав перемогу в "Арсенала", Зінченко пропустив матч через коронавірус
У 21-му турі чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Сіті" без хворого на COVID-19 українця Олександра Зінченка переміг "Арсенал"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Олександр Зінченко не потрапив до заявки на матч через те, що захворів на коронавірус.
Без українця його одноклубники пропустили першими. На 31-й хвилині забив Букайо Сака. На 57-й хвилині Ріяд Марез реалізував пенальті та зрівняв рахунок. А незабаром лондонці залишилися у меншості через вилучення Габріеля.
Команда Хосепа Гвардіоли скористалася чисельною перевагою у компенсований арбітром час, коли забив Родрі.
"Манчестер Сіті" переміг "Арсенал" 2:1, набрав 53 очка та зміцнив лідерство в чемпіонаті Англії. Найближчого переслідувача - "Челсі" - він випереджає на 11 пунктів. "Арсенал" з 35 балами - четвертий.
Чемпіонат Англії
21-й тур
1 січня
"Арсенал" - "Манчестер Сіті" 1:2
Голи: Сака, 31- Марез, 57 (пен.), Родрі, 90+3
Вилучення: Габріель, 59 ("Арсенал")
- Нагадаємо, 29 грудня 2021 року "Манчестер Сіті", за який виступає українець Олександр Зінченко, здобув 19-ту виїзну перемогу та встановив новий рекорд чемпіонату Англії.
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