Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" побити рекорд чемпіонату Англії

Про це повідомляє bbc.

Напередодні, 29 грудня, у 20-му турі чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" переміг "Брентфорд" 1:0.

Таким чином, команда Хосепа Гвардіоли виграла 19-й матч на виїзді у 2021 році та оновила власний рекорд.

Попереднє досягнення належало "Тоттенгему", який у 1960 році здобув в гостях 17 перемог.

Олександр Зінченко просидів усю гру з "Брентфордом" у запасі. Проте свій внесок у рекорд він зробив - у нинішньому чемпіонаті Англії українець зіграв 7 матчів та віддав 1 результативну передачу.