Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" побити рекорд чемпіонату Англії
"Манчестер Сіті", за який виступає українець Олександр Зінченко, здобув 19-ту виїзну перемогу та встановив новий рекорд чемпіонату Англії
Про це повідомляє bbc.
Напередодні, 29 грудня, у 20-му турі чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" переміг "Брентфорд" 1:0.
Таким чином, команда Хосепа Гвардіоли виграла 19-й матч на виїзді у 2021 році та оновила власний рекорд.
Попереднє досягнення належало "Тоттенгему", який у 1960 році здобув в гостях 17 перемог.
Олександр Зінченко просидів усю гру з "Брентфордом" у запасі. Проте свій внесок у рекорд він зробив - у нинішньому чемпіонаті Англії українець зіграв 7 матчів та віддав 1 результативну передачу.
- Нагадаємо, 28 грудня іспанський півзахисник "Манчестер Сіті" Ферран Торрес перейшов до "Барселони".
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