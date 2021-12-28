"Барселона" оголосила про трансфер одноклубника Зінченка за 55 млн євро
Іспанська "Барселона" підписала півзахисника англійського "Манчестер Сіті" Феррана Торреса
Про це повідомляє офіційний Twitter "Барселони".
Торрес і "Барселона" підписали контракт до 30 червня 2027. В угоді прописані відступні, які складають 1 млрд євро. У понеділок, 3 січня, відбудеться презентація футболіста. Сума трансферу склала 55 млн євро.
У цьому сезоні 21-річний Торрес провів за "Манчестер Сіті" 7 матчів у всіх турнірах, забив 3 м'ячі та зробив 1 гольову передачу. Зараз гравець травмований, у нього перелом ноги.
Transfermarkt оцінює іспанця у 45 млн євро. Влітку 2020 року "Сіті" заплатив "Валенсії" 28 млн за Феррана Торреса.
- 15 грудня аргентинський форвард "Барселони" Серхіо Агуеро оголосив про завершення кар'єри через проблеми з серцем.
- 20 грудня стало відомо, що іспанська "Барселона" готова попрощатись з п'ятьма гравцями у зимове трансферне вікно.
- 22 грудня повідомлялось, що півзахисник англійського "Манчестер Сіті" Ферран Торрес стане гравцем "Барселони".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.09
Купівля 27.09Продаж 27.33
-
EUR
Купівля 30.55Продаж 30.98
- Актуальне
- Важливе