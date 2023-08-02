Про це інформує пресслужба Бюро економічної безпеки України.

Фахівці БЕБ проаналізували діяльність криптобірж, заснованих резидентами України, та дійшли висновку, що загальний обсяг торгів цих бірж тільки трьома віртуальними активами (BTC, ETH, USDT), становить понад $ 55 млрд. Для аналізу розглядали період їхньої діяльності з 2013 по 2023 роки.

У БЕБ пояснили, що з транзакцій стягується торгова комісія, яку кожна біржа встановлює самостійно. Зазвичай вона становить 0,1 - 1,5% від суми угоди. Середня торгова комісія сягає 0,8% від обороту, що за десять років орієнтовно склало $445,5 млн.

При цьому згадані криптобіржі досі не сплачують податки в Україні, адже для цього відсутня відповідна нормативна база.

У пресслужбі БЕБ нагадали, що 17 лютого 2022 року Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про віртуальні активи", яким регулюються правовідносини у сфері обігу віртуальних активів в Україні.

Закон набирає чинності з дня внесення та прийняття змін до Податкового кодексу України, однак і досі відповідних норм щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами прийнято не було.

"Є різні точки зору про те, як повинні оподатковуватися ці операції й БЕБ буде діяти відповідно до ухвалених депутатами положень. Але очевидно, що поки питання затягується, держава продовжує втрачати десятки мільйонів податків щомісяця. Крім того, операції з криптовалютою можуть використовуватися для обходу санкцій, виведення коштів за кордон, незаконного ігорного бізнесу та скоєння кримінальних правопорушень", – зазначив заступник директора Бюро економічної безпеки України Андрій Пащук.