За 17 березня по Авдіївці ворог здійснив вже понад 15 обстрілів, - керівник ВА Барабаш
Віталій Барабаш, керівник Авдіївської міської військової адміністрації, повідомив, що окрім ракетних ударів, місто зазнало обстрілів з систем РСЗВ, танків, ствольної артилерії та мінометів
Про це він розповів в етері Еспресо.
"В ніч на 17 березня по місту було завдано чотири ракетні удари, прилітало здебільшого у промислову зону та приватний сектор, де вже ніхто не живе. А зранку о 9:18 вдарили по багатоповерхівці, повністю склався один під'їзд 14-поверхового будинку. Нема ні поранених, ні загиблих у наслідок як цього обстрілу, так і подальших. Бо пізніше відбулися ще чотири ракетні удари по Авдіївці, потім було декілька обстрілів з систем РСЗВ, танків, ствольної артилерії та мінометів", - розказав керівник Авдіївської міської військової адміністрації.
Віталій Барабаш зазначив, що сумарно вже за сьогодні, 17 березня, було понад 15 обстрілів Авдіївки з різних систем.
- 13 березня російська армія завдала ударів по Авдіївці та Костянтинівці на Донеччині
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.22
Купівля 38.22Продаж 38.98
-
EUR
Купівля 40.14Продаж 41.09
- Актуальне
- Важливе