Про це він розповів в етері Еспресо.

"В ніч на 17 березня по місту було завдано чотири ракетні удари, прилітало здебільшого у промислову зону та приватний сектор, де вже ніхто не живе. А зранку о 9:18 вдарили по багатоповерхівці, повністю склався один під'їзд 14-поверхового будинку. Нема ні поранених, ні загиблих у наслідок як цього обстрілу, так і подальших. Бо пізніше відбулися ще чотири ракетні удари по Авдіївці, потім було декілька обстрілів з систем РСЗВ, танків, ствольної артилерії та мінометів", - розказав керівник Авдіївської міської військової адміністрації.

Віталій Барабаш зазначив, що сумарно вже за сьогодні, 17 березня, було понад 15 обстрілів Авдіївки з різних систем.