За 18 березня із 9 гумкоридорів спрацювали 7, окупанти зірвали доставку допомоги в Балаклею та Ізюм, - Верещук

Про роботу гуманітарних коридорів розповіла міністр тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Еспресо.TV.

"З дев'яти гуманітарних коридорів сьогодні спрацювало сім. Всього вдалося евакуювати 9145 людей. З Маріуполя до Запоріжжя сьогодні доїхало 4972 людини, з яких 1124 – це діти. До Бердянська сьогодні було доставлено пальне для дозаправки маріупольців, які рухаються по гумкоридору власними авто. Також 500 людей забрали автобусами, які прибули до Бердянська із Запоріжжя. Завтра знову туди буде скеровано 10 автобусів", - зазначила очільниця МінТОТ.

4173 людини евакуйовано з Сумської області. Зокрема з Сум, Тростянця, Лебедина, Конотопу, Краснопілля та Великої Писарівки.

"На Харківщині окупанти знову порушили домовленості і не дали доставити гумдопомогу до міст Балаклея та Ізюм", - повідомила Ірина Верещук.

Також вона додала, що на завтра, 19 березня, пропрацьовують маршрути для доставки гумдопомоги у міста Херсонської, Харківської та Луганської областей. Також для евакуації людей з Київської області.



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