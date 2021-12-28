За 2021 рік транзитом через Польщу із Білорусі до Німеччини потрапили понад 11 тис. мігрантів

Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на дані німецької поліції 27 грудня.



Як повідомляють правоохоронці, усього за 2021 рік зафіксовано 11 162 незаконні в’їзди до країни, "пов’язані з Білоруссю". З них понад 95% припали на період з серпня по листопад.



За даними німецької поліції, зараз спостерігається тенденція до зниження незаконного перетину кордону: 470 випадків у грудні порівняно з понад 8 тис. у жовтні та листопаді.



Зниження кількості нелегальних перетинів кордону у грудні може бути пов'язаним зі зміною політики в Білорусі після того, як режим Олександра Лукашенка потрапив під п’ятий пакет санкцій ЄС.



Згідно з німецьким законодавством, мігрантам, які подають заяву про надання притулку, дозволяється залишатися в країні до розгляду їхньої заяви.



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