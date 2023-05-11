За 2022 рік імпорт нафти з Росії в Індію зріс у десять разів, - BBC
За даними індійського державного кредитора Bank of Baroda, минулого року імпорт російської нафти в Індію зріс у десять разів
Про це повідомляє BBC
Цифри показують, що третя за величиною економіка Азії заощадила близько $5 млрд (4 мільярди фунтів стерлінгів), оскільки вона збільшила закупівлі сирої нафти з Москви.
Це відбувається в той момент, коли західні країни скорочують імпорт енергоносіїв з Росії після її вторгнення в Україну.
У виданні зазначили, що Росія продавала енергоносії зі знижкою таким країнам, як Китай та Індія, яка є третім найбільшим імпортером нафти у світі. У 2021 році російська нафта становила лише 2% річного імпорту нафти в Індію. Зараз ця цифра становить майже 20%, повідомляє Bank of Baroda.
Цифри показують, що закупівлі Індією нафти в Росії протягом останнього фінансового року заощадили близько 89 доларів на тонну сирої нафти. Незважаючи на тиск з боку США та Європи, Індія відмовилася дотримуватися санкцій Заходу щодо російського імпорту. Нью-Делі також прямо не засудив вторгнення Росії в Україну.
- 22 квітня у Bloomberg повідомили, що нафтоналивна компанія, яка активно бере участь у транспортуванні російської нафти, втратила галузеве стандартне страхування для свого флоту після того, як порушила обмеження ціни
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