За 50 років клімат України буде таким як в Австралії, - Бі-бі-сі
Нові звірі, рослини, явища та хвороби - все це принесуть зміни клімату в Україну. І це не питання століть. Новий світ може настати за 50-100 років. Він вимагатиме нових підходів і швидких змін. Готуватись до цього українцям слід вже зараз
Про це йдеться у великому аналітичному матеріалі ВВС News Україна, що вийшов сьогодні, 1 серпня 2021 року, передає Еспресо.TV.
"Високотемпературні, сухі повітряні маси будуть надходити з колишніх степів Прикаспію, які перетворюються на пустелі й напівпустелі. Поступове опустелювання повзтиме з південного сходу України на північний захід. Воно принесе спекотне, а головне сухе літо", - зазначається у статті.
Але радіти і готуватись висаджувати оливкові чи апельсинові гаї не варто, застерігає президент Українського клубу аграрного бізнесу Алекс Ліссітса.
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Зважаючи на більш континентальний клімат і досі холодні зими, він радить рівнятися на Австралію та технології, які вона використовує.
"В Австралії йдеться про пшеницю, подекуди ще ячмінь та олійні, з цього треба виходити Україні", - каже експерт.
При цьому зміни клімату відбуваються в Україні навіть швидше, ніж прогнозували. Кількість опадів вже різко скоротилася, а ті, що є, випадають здебільшого взимку.
У 2020 році майже весь урожай на півдні знищила посуха, коли протягом 60 днів трималася спека - понад 30 градусів тепла.
Таким чином, фактично вся смуга знаменитих українських чорноземів потрапляє в зону "ризикованого землеробства".
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