За $6-10 тис. до Молдови чи Угорщини: начальника військкомату на Київщині підозрюють у переправленні ухилянтів за кордон
На Київщині викрили посадовця територіального центру комплектування та соцпідтримки на сприянні нелегальному перетині держкордону ухилянтів
Про це інформує Державне бюро розслідування.
Керівник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області виготовляв підроблені військово-облікові та медичні документи про непридатність до служби. Він також готував висновок ВЛК та документ про виключення з обліку для ухилянтів.
Зловмисник діяв у співпраці з екскерівником Київського обласного військкомату та його сином. Вони шукали "клієнтів", консультували щодо перетину кордонів Молдови та Угорщини та брали хабарі.
За послуги зловмисники брали від 6 до 10 тисяч доларів, залежно від проблем здоров'я та віку ухилянтів. Чим старше був чоловік, тим дешевше була "послуга".
Подільників затримали під час отримання хабаря у розмірі 8 тисяч доларів за пакет підроблених документів. Наразі задокументовано два випадки, за якими зловмисники отримали 14 тисяч доларів.
"Посадовцю повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також сприянні незаконному переправленню кількох осіб через державний кордон України шляхом надання засобів, вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб – ч. 3 ст. 332 КК України", - пише пресслужба.
Їм загрожує до 9 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією майна.
- Також на кордоні зі Словаччиною 22 травня затримали сім осіб, які намагалися незаконно пробратися до країн ЄС.
- На Львівщині працівник транспортної фірми вивіз за кордон майже 50 ухилянтів.
- В уряді та Верховній Раді готуватимуть проєкт закону, відповідно до якого ухилянти отримають покарання за нелегальний перетин кордону.
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