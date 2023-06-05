Про це інформує Державне бюро розслідування.

Керівник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області виготовляв підроблені військово-облікові та медичні документи про непридатність до служби. Він також готував висновок ВЛК та документ про виключення з обліку для ухилянтів.

Зловмисник діяв у співпраці з екскерівником Київського обласного військкомату та його сином. Вони шукали "клієнтів", консультували щодо перетину кордонів Молдови та Угорщини та брали хабарі.

За послуги зловмисники брали від 6 до 10 тисяч доларів, залежно від проблем здоров'я та віку ухилянтів. Чим старше був чоловік, тим дешевше була "послуга".

Подільників затримали під час отримання хабаря у розмірі 8 тисяч доларів за пакет підроблених документів. Наразі задокументовано два випадки, за якими зловмисники отримали 14 тисяч доларів.

"Посадовцю повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також сприянні незаконному переправленню кількох осіб через державний кордон України шляхом надання засобів, вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб – ч. 3 ст. 332 КК України", - пише пресслужба.

Їм загрожує до 9 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією майна.