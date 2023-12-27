За 9 років окупації Криму українські силовики розслідували 585 справ - прокуратура
За публічним обвинуваченням прокуратури було винесено 68 вироків кримським державними зрадникам
Від початку тимчасової окупації Криму правоохоронними органами України розслідувано 585 кримінальних проваджень за 708 злочинами за вчинення державної зради. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Автономної Республіки Крим.
"Від початку окупації півострова російськими збройними силами у 2014 році, органи правопорядку автономії загалом розслідували 585 кримінальних проваджень за 708 злочинів за вчинення державної зради (ст. 111 КК України)", - ідеться в повідомленні.
При цьому до суду скеровано 375 обвинувальних актів, про підозри в держзраді повідомили 770 особам.
За публічним обвинуваченням прокуратури автономії було винесено 68 вироків кримським державними зрадникам.
Серед засуджених - колишні депутати Верховної Ради Криму та Севастопольської міської ради, судді, прокурори, а також окупаційний "міністр охорони здоров'я Республіки Крим".
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