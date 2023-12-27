За 9 років окупації Криму українські силовики розслідували 585 справ - прокуратура

Від початку тимчасової окупації Криму правоохоронними органами України розслідувано 585 кримінальних проваджень за 708 злочинами за вчинення державної зради. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Автономної Республіки Крим.

"Від початку окупації півострова російськими збройними силами у 2014 році, органи правопорядку автономії загалом розслідували 585 кримінальних проваджень за 708 злочинів за вчинення державної зради (ст. 111 КК України)", - ідеться в повідомленні.

При цьому до суду скеровано 375 обвинувальних актів, про підозри в держзраді повідомили 770 особам.

За публічним обвинуваченням прокуратури автономії було винесено 68 вироків кримським державними зрадникам.

Серед засуджених - колишні депутати Верховної Ради Криму та Севастопольської міської ради, судді, прокурори, а також окупаційний "міністр охорони здоров'я Республіки Крим".