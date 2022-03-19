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Головна війна з Росією За Азовсталь тривають бої, окупанти знищили завод, - Денисенко

За Азовсталь тривають бої, окупанти знищили завод, - Денисенко

19 березня, 2022 субота
08:04
війна з Росією Азовсталь

У Маріуполі тривають бої за металургійний завод "Азовсталь", але російські окупанти знищують його і прагнуть деіндустріалізувати Україну

Про це заявив радник очільника МВС Вадим Денисенко, передає Рада.

"Зараз йдуть бої за Азовсталь. По суті за тими даними, які є, можемо сказати, що ми втратили цей економічний гігант. По суті один з найбільших металургійних заводів Європи фактично знищується", - наголосив він.

За словами Вадима Денисенка, знищити Маріуполь - особиста вказівка й одне з провідних завдань президента РФ Володимира Путіна під час війни проти України.

"Як би не завершилася ця війна, що б не було далі, його задача не демілітаризація України, його задача - деіндустріалізація України. Тобто зробити так, що після них нам довелося відновлювати наші заводи наступні десятиліття"- зауважив радник очільника МВС.

  • Нагадаємо, заступник мера Маріуполя Сергій Орлов заявив, що завод "Азовсталь" повністю знищений ворожими обстрілами.

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Новини
МВС
Маріуполь
Вадим Денисенко
завод
Володимир Путiн
окупанти
бої
Азовсталь
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