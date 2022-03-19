За Азовсталь тривають бої, окупанти знищили завод, - Денисенко

Про це заявив радник очільника МВС Вадим Денисенко, передає Рада.



"Зараз йдуть бої за Азовсталь. По суті за тими даними, які є, можемо сказати, що ми втратили цей економічний гігант. По суті один з найбільших металургійних заводів Європи фактично знищується", - наголосив він.



За словами Вадима Денисенка, знищити Маріуполь - особиста вказівка й одне з провідних завдань президента РФ Володимира Путіна під час війни проти України.



"Як би не завершилася ця війна, що б не було далі, його задача не демілітаризація України, його задача - деіндустріалізація України. Тобто зробити так, що після них нам довелося відновлювати наші заводи наступні десятиліття"- зауважив радник очільника МВС.

Нагадаємо, заступник мера Маріуполя Сергій Орлов заявив, що завод "Азовсталь" повністю знищений ворожими обстрілами.

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