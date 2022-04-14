За час блокади Маріуполя захисники міста знищили 46 танків противника та 2 тис. окупантів, - полк "Азов"

Про це сказав під час звернення заступник командира полку "Азов" капітан Святослава Паламара.

"Вже понад 50 днів точаться важкі бої за Україну та Маріуполь. Це майже 1200 год безперервної боротьби з переважаючими силами противника. Наші бійці творять неймовірні речі, які виходять за грані можливого. Знищено 46 танків, підбито 27, підбито та знищено 69 БМП та БМД, 30 БТР, також "Тайфуни", "Рисі", "Тигри", вантажні, автомобілі легкові, БПЛА, катер, літак, поранено та вбито близько 2 тис. ворожої піхоти. Це означає що кожні три години підбивається техніка ворога, а кожної години знищуємо двох окупантів", - сказав Святослава Паламара.

Також він додав, що з кожним днем боїв, оборонців міста стає менше, але вони "вгризаються у бетон, у землю, стають божевільними, щоб витримати все це пекло, але знову і знову піднімаються на повний зріст і йдуть нищити окупанта".

У Маріуполі рашисти спонукають мирних жителів вдягати білу стрічку, яка є ворожим символом - хочуть зробити людей "приманкою" для українських снайперів

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb