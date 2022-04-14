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Головна війна з Росією За час блокади Маріуполя захисники міста знищили 46 танків противника та 2 тис. окупантів, - полк "Азов"

За час блокади Маріуполя захисники міста знищили 46 танків противника та 2 тис. окупантів, - полк "Азов"

14 квітня, 2022 четвер
21:53
війна з Росією Маріуполь

У заблокованому окупантами Маріуполі наші військові продовжують стримувати і нищити ворогів, зокрема, вже знищено 46 танків, підбито 27, підбито та знищено 69 БМП та БМД, 30 БТР, поранено або вбито близько 2 тис. окупантів

Про це сказав під час звернення заступник командира полку "Азов" капітан Святослава Паламара.

"Вже понад 50 днів точаться важкі бої за Україну та Маріуполь. Це майже 1200 год безперервної боротьби з переважаючими силами противника. Наші бійці творять неймовірні речі, які виходять за грані можливого. Знищено 46 танків, підбито 27, підбито та знищено 69 БМП та БМД, 30 БТР, також "Тайфуни", "Рисі", "Тигри", вантажні, автомобілі легкові, БПЛА, катер, літак, поранено та вбито близько 2 тис. ворожої піхоти. Це означає що кожні три години підбивається техніка ворога, а кожної години знищуємо двох окупантів", - сказав Святослава Паламара.

Також він додав, що з кожним днем боїв, оборонців міста стає менше, але вони "вгризаються у бетон, у землю, стають божевільними, щоб витримати все це пекло, але знову і знову піднімаються на повний зріст і йдуть нищити окупанта".

  • У Маріуполі рашисти спонукають мирних жителів вдягати білу стрічку, яка є ворожим символом - хочуть зробити людей "приманкою" для українських снайперів

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Новини
Маріуполь
окупанти
полк Азов
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