За час повномасштабного вторгнення РФ кияни отримали близько 53 тис. продуктових наборів і понад 53,7 тис. гарячих обідів, - КМДА

Про це повідомила КМДА.



"У Києві з початку повномасштабного вторгнення містяни отримали біля 53 тис. продуктових наборів першої необхідності та понад 53,7 тис. гарячих обідів. Окрім того, близько 39 тис. киян отримали соціальні послуги, у тому числі послуги обслуговування на дому", - зазначили в міській адміністрації.



У Києві працює гуманітарний штаб, який забезпечує медикаментами, продуктами і предметами першої необхідності насамперед самотніх і людей літнього віку, осіб з інвалідністю, матерів із маленькими дітьми. Штаб працює за такими напрямами: ліки, продукти харчування, предмети першої необхідності, логістичні послуги, волонтери.

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