Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 3 березня 2023 року більше ніж 1390 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 461 дитина загинула та понад 930 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - пише пресслужба.

Повідомляється, що ці дані не остаточні, адже тривають бойові дії, а деякі території тимчасово окуповані.

Найбільше постраждало дітей на Донеччині - 445, Харківщині - 272, Київщині - 123, Херсонщині - 90 та в Запорізькій області - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 64.

Учора 2 березня унаслідок обстрілу рашистами села Козацьке Херсонської області поранено 16-річного хлопця.

Протягом року збройними силами Росії пошкоджено 3126 закладів освіти, із них 438 зруйновано повністю.