За час повномасштабного вторгнення РФ поранення дістали понад 930 дітей
Від 24 лютого 2022 року до 3 березня 2023 року в Україні унаслідок дій російських військових поранення різного ступеня дістали понад 930 дітей
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"Станом на ранок 3 березня 2023 року більше ніж 1390 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 461 дитина загинула та понад 930 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - пише пресслужба.
Повідомляється, що ці дані не остаточні, адже тривають бойові дії, а деякі території тимчасово окуповані.
Найбільше постраждало дітей на Донеччині - 445, Харківщині - 272, Київщині - 123, Херсонщині - 90 та в Запорізькій області - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 64.
Учора 2 березня унаслідок обстрілу рашистами села Козацьке Херсонської області поранено 16-річного хлопця.
Протягом року збройними силами Росії пошкоджено 3126 закладів освіти, із них 438 зруйновано повністю.
- За добу 2 березня російська армія 65 разів гатила по Херсонській області з різних видів зброї, пошкоджено будинки, є загиблий, 17 людей дістали поранення.
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