Упродовж доби росіяни 65 разів атакували Херсонщину: є загиблий, 17 дістали поранення

Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.

Упродовж доби 2 березня окупанти 65 разів гатили по Херсонській області: випущено понад 360 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА.

Херсон опинився під вогнем чотири рази, у місті пошкоджено будинки мирних мешканців.

"Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 1 людина загинула, 17 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Серед травмованих – 16-річний підліток, який отримав вогнепальні поранення правого стегна через атаку ворожого безпілотника", - ствердили в ОВА.