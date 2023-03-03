Упродовж доби росіяни 65 разів атакували Херсонщину: є загиблий, 17 дістали поранення
За добу 2 березня російська армія 65 разів гатила по Херсонській області з різних видів зброї, пошкоджено будинки, є загиблий, 17 людей дістали поранення
Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.
Упродовж доби 2 березня окупанти 65 разів гатили по Херсонській області: випущено понад 360 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА.
Херсон опинився під вогнем чотири рази, у місті пошкоджено будинки мирних мешканців.
"Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 1 людина загинула, 17 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Серед травмованих – 16-річний підліток, який отримав вогнепальні поранення правого стегна через атаку ворожого безпілотника", - ствердили в ОВА.
- Нагадаємо, минулої доби росіяни завдали 31 авіаційного та 3 ракетних ударів, 88 разів обстрілювали територію України з РСЗВ.
- Ранком 3 березня російська армія атакувала Очаків на Миколаївщині, унаслідок обстрілу пошкоджено лікувальний заклад та дитячий садок.
- Цієї ж ночі, 3 березня, росіяни двічі цілили по Нікопольському району Дніпропетровщини: пiд обстріли з важкої артилерії потрапила Марганецька громада.
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