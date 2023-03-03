Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу 3 березня.

У Генштабі повідомили, що українські захисники збили ворожий штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-24 та 7 БпЛА (1 – типу "Суперкам", 2 – "Орлан" та 4 – "Ланцет").

А підрозділи ракетних військ та артилерії уразили 6 районів зосередження противника та склад його боєприпасів.

Росіяни завдали 31 авіаційного та 3 ракетних ударів, 88 разів обстрілювали територію України з РСЗВ

Згідно з повідомленням Генштабу, на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби українські воїни відбили понад 85 атак противника. Натомість загарбники завдали 31 авіаційного та трьох ракетних ударів, зокрема по цивільній інфраструктурі в Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях. Є поранені серед мирного населення, пошкоджені житлові багатоповерхівки та приватні будинки.

Окрім того, було зафіксовано 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ворогом ракетних ударів є значною по всій території України.

Ситуація на основних напрямках оборони

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках – без суттєвих змін. Протягом минулої доби росіяни обстрілювали з мінометів та артилерії Чернігівщину, Сумщину та районів 18 населених пунктів Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках війська противника вели безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Ворог здійснював артилерійські обстріли неподалік 20 населених пунктів Харківської, Луганської та Донецької областей

На Бахмутському напрямку росіяни не припиняють штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Григорівки, Богданівки та Бахмута. Водночас ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Майорськ та Нью-Йорк.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках атаки росіян успіху не мали. Натомість ворог обстріляв з артилерії та мінометів райони 18 населених пунктів Донеччини.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти гатили по понад 45 населених пунктах обох областей.

Окупанти вивезли близько 200 мирних мешканців села Бойове на Херсонщині через відмову віддати загарбникам приватні ділянки

Близько 200 мешканців села вивезено в невідомому напрямку для проведення так званих фільтраційних заходів, а в їхні будинки оселяють російських найманців

Російські загарбники продовжують грабувати населення на тимчасово захоплених територіях. Так, від початку лютого 2023 року російські найманці почали активно забирати автомобілі в жителів Запорізької області, які не отримали російські паспорти.

Окрім того, представники так званої окупаційної влади здійснюють тиск на місцевих мешканців, щоб привласнити їхні земельні ділянки.

Як додали в Генштабі, більшість жителів населеного пункту Бойове Херсонської області відмовилися передавати свої приватні ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації. На 1 березня цього року близько 200 людей із цього села окупанти вивезли в невідомому напрямку для проведення так званих фільтраційних заходів, а в їхні будинки розквартировують російських найманців.