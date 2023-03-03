Прикордонники відбили атаки росіян у Бахмуті, ліквідовано до 10 вагнерівців

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Прикордонники ведуть бої з окупантами, ситуація в Бахмуті складна. 1 березня ворог двічі атакував один з опорних пунктів охоронців кордонів. Артилерія та міномети противника накривала щільним вогнем позиції захисників. Згодом окупанти з ПВК "вагнера" намагалися штурмувати наші рубежі оборони", - пише ДПСУ.

Обидві російські атаки успіху не мали. Вагнерівці зазнали втрат: 5 російських зеків знищено та 4 поранено.