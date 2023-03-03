Прикордонники відбили атаки росіян у Бахмуті, ліквідовано до 10 вагнерівців
У ДПСУ відзвітували про ситуацію з підрозділами прикордонників у Бахмуті та розповіли про відбиті штурми росіян
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Прикордонники ведуть бої з окупантами, ситуація в Бахмуті складна. 1 березня ворог двічі атакував один з опорних пунктів охоронців кордонів. Артилерія та міномети противника накривала щільним вогнем позиції захисників. Згодом окупанти з ПВК "вагнера" намагалися штурмувати наші рубежі оборони", - пише ДПСУ.
Обидві російські атаки успіху не мали. Вагнерівці зазнали втрат: 5 російських зеків знищено та 4 поранено.
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий раніше казав, що українське командування не ухвалювало рішення відводити війська від Бахмута Донецької області.
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