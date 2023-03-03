Уночі ворог двічі обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії

Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА.

"Пiд обстріли з важкої артилерії потрапила Марганецька громада. Загиблих та постраждалих через ворожу атаку немає", – йдеться в повідомленні.

Рятувальники обстежують території, де зафіксували прильоти, наслідки ударів уточнюють.

Як додали в Нікопольській РВА, в межах інших територій району ніч минула без обстрілів і надзвичайних ситуацій. Утім мешканців просять пам'ятати про ймовірність денних обстрілів та уникати відкритих місць.