Вранці росіяни обстріляли Очаків: пошкоджено лікувальний заклад і дитсадок
Ранком 3 березня російська армія атакувала Очаків на Миколаївщині, унаслідок обстрілу пошкоджено лікувальний заклад та дитячий садок
Про це поінформував голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Сьогодні, 3 березня, о 03:52 та 03:58 ворог завдавав ударів по м. Очаків Очаківської громади. За попередньою інформацією постраждалих немає", - зазначив голова ОВА.
За його даними, обстрілами окупантів пошкоджено лікувально-профілактичний заклад та дошкільний навчальний заклад. Інші наслідки пошкоджень уточнюються.
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