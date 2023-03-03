Вранці росіяни обстріляли Очаків: пошкоджено лікувальний заклад і дитсадок

Про це поінформував голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні, 3 березня, о 03:52 та 03:58 ворог завдавав ударів по м. Очаків Очаківської громади. За попередньою інформацією постраждалих немає", - зазначив голова ОВА.

За його даними, обстрілами окупантів пошкоджено лікувально-профілактичний заклад та дошкільний навчальний заклад. Інші наслідки пошкоджень уточнюються.