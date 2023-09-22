За час повномасштабної агресії РФ в Україні загинули 504 дитини, понад 1124 отримали поранення

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Станом на ранок 22 вересня 2023 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів відомо про 504 загиблих дитини та понад 1124, які отримали поранення різного ступеня тяжкості", - наголосили в ОГПУ.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 487, Харківській - 300, Київській - 129, Херсонській - 124, Запорізькій - 99, Миколаївській - 97, Дніпропетровській - 96, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.