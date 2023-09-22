За час повномасштабної агресії РФ в Україні загинули 504 дитини, понад 1124 отримали поранення
Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні постраждало понад 1628 дітей, із них 504 загинуло та більш ніж 1124 отримали поранення
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
"Станом на ранок 22 вересня 2023 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів відомо про 504 загиблих дитини та понад 1124, які отримали поранення різного ступеня тяжкості", - наголосили в ОГПУ.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 487, Харківській - 300, Київській - 129, Херсонській - 124, Запорізькій - 99, Миколаївській - 97, Дніпропетровській - 96, Чернігівській - 71, Луганській - 67.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
- Станом на 26 квітня більше ніж 1419 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.
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