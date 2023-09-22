Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією За час повномасштабної агресії РФ в Україні загинули 504 дитини, понад 1124 отримали поранення

За час повномасштабної агресії РФ в Україні загинули 504 дитини, понад 1124 отримали поранення

22 вересня, 2023 п'ятниця
09:01
Війна з Росією вбивство діти війна

Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні постраждало понад 1628 дітей, із них 504 загинуло та більш ніж 1124 отримали поранення

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Станом на ранок 22 вересня 2023 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів відомо про 504 загиблих дитини та понад 1124, які отримали поранення різного ступеня тяжкості", - наголосили в ОГПУ.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 487, Харківській - 300, Київській - 129, Херсонській - 124, Запорізькій - 99, Миколаївській - 97, Дніпропетровській - 96, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

  • Станом на 26 квітня більше ніж 1419 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.
Суспільство
Кримінал
Україна
Росія
Військові новини
Офіс генпрокурора
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Катрін Колонна
21 вересня, 2023 четвер
Голова МЗС Франції про виступ Лаврова на Радбезі ООН: "Наговорив брехні й пішов"
Заступник командувача підводних сил Північного флоту РФ Іван Ковган
21 вересня, 2023 четвер
Серед загиблих у Нагірному Карабаху "миротворців" РФ виявився заступник командувача підводних сил Північного флоту Росії
ЗСУ
21 вересня, 2023 четвер
Сили оборони продовжують успішно наступати на Бахмутському і Мелітопольському напрямках, - ISW
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.55
    Купівля 37.55
    Продаж 38.29
  • EUR
    Купівля 40.28
    Продаж 41.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
22 вересня
10:21
У Нагірному Карабасі сталася перестрілка між вірменськими та азербайджанськими силовиками
В Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю
10:15
Оновлено
долар євро валюта обмін
Курс валют на 22 вересня: як змінилася ціна долара та євро
10:03
Херсон
Армія РФ вранці атакувала Херсон: загинув чоловік, 2 постраждалих
10:02
Зеленський в ООН
Телемарафон спростував фейк щодо трансляції виступу Зеленського на Генасамблеї ООН
09:55
Судно AROYAT
Друге судно скористалося тимчасовим коридором для експорту зерна
09:47
видобуток нафти, нафта
Попри падіння у середу вартість нафти Brent зросла до $93,9 за барель
09:46
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
"Політні задачі, які закладаються в ракетах, готуються впродовж двох тижнів": Згурець прокоментував ймовірну "відповідь" окупантів на удар по Саках
09:37
На фото: лого інтернет-магазину Shein з Китаю
Shein набирає обертів: аналог AliExpress поповнює склади США
09:23
Володимир Зеленський
Україна має план деокупації Бахмута і ще двох міст, - Зеленський
09:21
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
Британська розвідка пояснила причину останніх масованих атак РФ
09:12
Норка
Парламент Литви заборонив хутрові ферми, власникам пропонують компенсації
09:00
OPINION
Галина Пагутяк
Буде тобі, враже, так, як відьма скаже
08:47
Туризм
Регіони, у яких останні пів року було найбільше туристів. Рейтинг
08:43
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Тайвань заявив, що за добу зафіксував у повітряному просторі навколо країни 32 китайські військові літаки
08:11
Оновлено
втрати ворога
Росіяни за добу війни в Україні втратили 480 військових, 6 танків і 38 ракет, - Генштаб
08:03
Країни G7 відвідають Індію, щоб перевірити реалізацію блокування імпорту алмазів, видобутих у Росії
07:51
Оновлено
Володимир Зеленський та Олена Зеленська
Володимир та Олена Зеленські прибули з візитом до Канади
07:50
Ексклюзив
російські військові окупанти
На ТОТ Запорізької області може початися "мобілізація", - депутатка Сисоєва
07:30
Інтерв’ю
українське зерно
Дипломатичний конфлікт, як сварка у шлюбі, - Микола Княжицький про зернову кризу між Україною та Польщею
07:18
Британія
Британський суд звинуватив п'ятьох людей у шпигунстві на користь Росії
07:11
Вибух у Судані
Лідер Судану: війна в країні може перекинутися на територію сусідніх держав в Африці
07:00
ЗСУ війна проти Росії
ISW: Бронетехніка ЗСУ діє вже за останньою лінією оборони РФ на Запоріжжі
07:00
Анонс
"Оболонь" - "Колос", УПЛ
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 8-го туру чемпіонату України з футболу
06:53
YouTube анонсував функції зі штучним інтелектом для роботи відео
06:45
Вірменія
Голова МЗС Вірменії закликав негайно розгорнути миротворчу місію ООН у Нагірному Карабасі
06:27
Елітні війська РФ не змогли завадити українським військам просунутися на Запоріжжі, - ISW
05:38
Оновлено
Володимир Зеленський та Джо Байден (праворуч)
Байден під час зустрічі із Зеленським оголосив про новий пакет допомоги на $325 млн
05:36
Вбивство лідера сикхів: Індія зупинила видачу віз жителям Канади
04:51
Вуглекислий газ на поверхні Європи, супутника Юпітера
Телескоп Джеймс Вебб знайшов вуглекислий газ на Європі - супутнику Юпітера
03:32
Курахове
Росія обстріляла Курахове на Донеччині. Постраждали щонайменше 13 людей
03:19
Георгій Судаков, "Шахтар" - "Порту", Ліга чемпіонів
Футболіст "Шахтаря" і збірної України зацікавив провідні клуби Європи
02:17
Володимир Сальдо
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 21 вересня
01:59
Ірина Коляденко (праворуч)
Українка Коляденко здобула "бронзу" на ЧС з боротьби і кваліфікувалась на Олімпіаду
01:25
Реджеп Ердоган та Путін
Ердоган заявив, що не поділяє негативного ставлення до Путіна
00:42
Херсонщина
Росія вдарила по житловому будинку під Херсоном. Загинула жінка
00:25
Зеленський та Дуда
Вирвали з контексту: Дуда пояснив слова Моравецького про припинення передачі зброї для України
00:11
Оновлено
Росія, світ
Вибухи і блекаут: у російській Тулі знеструмлено частину міста, без світла – 5 тис мешканців
2023, четвер
21 вересня
23:58
Базиліка Святого Петра у Ватикані
Напад Росії на Україну поставив під загрозу весь світовий порядок, - дипломат Ватикану в ООН
23:51
Зоря - Гент, Ліга конференцій
"Зоря" зіграла внічию з "Гентом" на старті Ліги конференцій
22:50
С-400
Україна вразила не менше п'яти російських систем ППО С-400, - Newsweek
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV