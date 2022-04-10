За час повномасштабної війни РФ проти України в Києві народилося 1189 немовлят і одружилося 1439 пар, - КМДА

Про це заявили в КМДА.



"У Києві з 24 лютого народилися 1189 малюків: 629 хлопчиків та 560 дівчаток. Серед новонароджених - 29 двієнь", - зазначили в повідомленні.



Також за цей час у столиці одружилося 1439 пар, із них 300 - за останній тиждень.



"Нагадуємо: у столиці стало безпечніше, проте ймовірність повторних повітряних атак дуже велика, тож киянам треба бути обережними", - додали в КМДА.



Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в РФ проти України в Польщі народилося понад 600 українських немовлят.

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