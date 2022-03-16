За час війни Криптофонд України зібрав для ЗСУ $54 млн у криптоактивах, – голова Мінцифри
З початком війни криптоактиви стали потужним інструментом для залучення додаткового фінансування на підтримку Збройних Сил України.
Як повідомляє Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, за понад три тижні війни Криптофонд України зібрав понад 54 мільйони доларів США у криптоактивах, передає "Еспресо. TV".
"Сьогодні Президент підписав закон «Про віртуальні активи». Запускаємо легальний ринок віртуальних активів в Україні й виводимо криптосектор із тіні. Крипторинок — один із найдинамічніших секторів цифрової економіки. Минулого року загальна капіталізація галузі зросла до $3 трильйонів. Жодна інша сфера не може похвалитися настільки потужним темпом приросту капіталу. В Україні криптоіндустрія також активно розвивається", - зазначив Михайло Федоров.
Що зміниться з новим законом?
- легально працюватимуть іноземні та українські криптобіржі;
- банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній;
- українці зможуть захистити свої вкладення у віртуальних активах.
- держава гарантуватиме судовий захист прав на віртуальні активи
"Сьогодні ми маємо розбудовувати нові галузі економіки. Адже розвиток бізнесу — це запорука стабільності України", - додав Федоров.
- Нагадаємо, у Мінцифрі запустили офіційний сайт для допомоги Україні у криптовалюті, - Федоров
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