За час війни Криптофонд України зібрав для ЗСУ $54 млн у криптоактивах, – голова Мінцифри

Як повідомляє Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, за понад три тижні війни Криптофонд України зібрав понад 54 мільйони доларів США у криптоактивах, передає "Еспресо. TV".

"Сьогодні Президент підписав закон «Про віртуальні активи». Запускаємо легальний ринок віртуальних активів в Україні й виводимо криптосектор із тіні. Крипторинок — один із найдинамічніших секторів цифрової економіки. Минулого року загальна капіталізація галузі зросла до $3 трильйонів. Жодна інша сфера не може похвалитися настільки потужним темпом приросту капіталу. В Україні криптоіндустрія також активно розвивається", - зазначив Михайло Федоров.

Що зміниться з новим законом?

- легально працюватимуть іноземні та українські криптобіржі;

- банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній;

- українці зможуть захистити свої вкладення у віртуальних активах.

- держава гарантуватиме судовий захист прав на віртуальні активи

"Сьогодні ми маємо розбудовувати нові галузі економіки. Адже розвиток бізнесу — це запорука стабільності України", - додав Федоров.

Нагадаємо, у Мінцифрі запустили офіційний сайт для допомоги Україні у криптовалюті, - Федоров

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