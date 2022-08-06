За декілька днів до підриву в Оленівської колонії полонених азовців перегнали у колишній промисловий цех, який не передбачав умов до проживання, - звільнений з Оленівки
Костянтин Величко, волонтер з Маріуполя, який пройшов Оленівську колонію, впевнений, що збіг обставин переконує у невипадковості вибуху в ангарі, де перебували полонені азовці
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Я абсолютно впевнений, що трагедія в Оленівці - це черговий терористичний акт з боку РФ, також геноцид українського народу, героїв Азовсталі та Маріуполя. І я маю всі підстави, щоб так вважати. Перший факт – будівля, що була підірвана, розміщувалась у промисловій частині колонії, ніколи раніше там людей не утримували. На момент мого перебування у колонії та виходу з неї, у тій будівлі не передбачалося утримання людей, ніяких умов там не було, бо це колишні цехи з виробництва різного обладнання, і взагалі, ця частина була повністю розкрадена та зруйнована. А потім раптом туди напихали ліжок та перегнали полонених, де відбувся цей вибух", - зауважив Костянтин Величко.
Величко додав, якщо подивитися на супутникові знімки, то ніяких руйнувань навколо цього цеху немає.
"До того ж є ще один факт, що раніше в Оленівську колонію "прильотів" не було. Був єдиний випадок, коли у колонію прилетіла відстріляна касетна частина, хоча навколо постійно велись бої. А тут такий збіг, з одного боку за декілька днів полонених азовців переводять у закинуте приміщення, з іншого боку навколо немає ніяких пристрілювальних ударів та пошкоджень, тобто настільки чітко потрапляє снаряд саме у цю частину ангара. На мою думку, що, навіть, ймовірність такого випадку мінімально мала", - підкреслив волонтер.
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