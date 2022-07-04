За день на Донеччині загинуло щонайменше 7 людей

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Всього за добу на Донеччині росіяни вбили не менше 7 цивільних, поранили – не менше 20", - написав він.

За його словами, найбільше обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ.

"Слов’янськ удень зазнав масованого обстрілу – загинуло 6 людей, у тому числі 1 дитина, поранено – 19. Пошкоджено близько 40 житлових будинків. Весь масштаб заподіяної шкоди ще встановлюємо", - повідомив очільник області.

Краматорськ двічі обстріляли за день.

"Вдень пошкодили готельно-житловий комплекс, ввечері – розбили дорогу, поцілили у школу та територію дитсадка й поліклініки. За попередньою інформацією, поранено одну людину", - додав він.

Кириленко додав, що окупанти продовжують обстрілювати житловий квартал Авдіївки та Авдіївський коксохімічний завод. Відомо про одного загиблого.

Ввечері 3 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія на Лисичанському напрямку обстрілює українські позиції зі ствольної артилерії, взяла під контроль Золотарівку.

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