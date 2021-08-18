За добу майже 120 тис. українців зробили щеплення від коронавірусу
17 серпня 118 594 людини прищепились проти COVID-19
Про це свідчать дані МОЗ у Telegram.
Першу дозу отримала 58 441 людина, завершили вакцинацію - 60 153 людини.
Протягом доби працювали: 839 бригад 2 797 пунктів, 317 центрів вакцинації.
З старту кампанії першу дозу отримала 4 851 541 людина, повністю імунізовані – 2 851 458 людей.
Всього зроблено 7 702 997 щеплень
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