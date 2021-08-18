За добу майже 120 тис. українців зробили щеплення від коронавірусу

Про це свідчать дані МОЗ у Telegram.



Першу дозу отримала 58 441 людина, завершили вакцинацію - 60 153 людини.



Протягом доби працювали: 839 бригад 2 797 пунктів, 317 центрів вакцинації.



З старту кампанії першу дозу отримала 4 851 541 людина, повністю імунізовані – 2 851 458 людей.



Всього зроблено 7 702 997 щеплень



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb