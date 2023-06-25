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За добу на Бахмутському напрямку Сили оборони просунулися до 1 км, - Череватий

25 червня, 2023 неділя
20:48
Війна з Росією Сергій Череватий

Сили оборони України протягом доби пройшли на південному та північному флангах навколо Бахмута від 600 до 1000 метрів

Про це 25 червня повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"На Бахмутському напрямку Сили оборони тримають ініціативу, продовжують штурмові дії, тіснять ворога. За добу було пройдено на південному, північному флангах навколо Бахмута від 600 до 1000 метрів", - заявив речник.

Також він зазначив, що на Бахмутському напрямку протягом доби українські військові знищили 186 окупантів, 224 поранили та 8 взяли в полон.

Також було знищено танк, бойову машину піхоти, дві самохідні артилерійські установки, дві реактивні системи залпового вогню "Град", три протитанкових комплекси, три гармати "Мста-Б", зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", шість польових складів з боєприпасами, три дрони "Ланцет" та один БПЛА "Орлан-10".

  • 25 червня у Генштабі повідомили, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу на фронті відбулося 29 бойових зіткнень. 
Україна
ЗСУ
окупанти
Бахмут
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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