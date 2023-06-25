Про це 25 червня повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"На Бахмутському напрямку Сили оборони тримають ініціативу, продовжують штурмові дії, тіснять ворога. За добу було пройдено на південному, північному флангах навколо Бахмута від 600 до 1000 метрів", - заявив речник.

Також він зазначив, що на Бахмутському напрямку протягом доби українські військові знищили 186 окупантів, 224 поранили та 8 взяли в полон.

Також було знищено танк, бойову машину піхоти, дві самохідні артилерійські установки, дві реактивні системи залпового вогню "Град", три протитанкових комплекси, три гармати "Мста-Б", зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", шість польових складів з боєприпасами, три дрони "Ланцет" та один БПЛА "Орлан-10".