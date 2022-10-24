За добу на Донеччині від рук окупантів загинуло 6 цивільних
За добу, 23 жовтня, на Донеччині від рук окупантів загинуло 6 цивільних, ще 5 отримали поранення
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко у своєму телеграмі.
У повідомленні йдеться, що троє загиблих проживали у Курдюмівці, двоє - у Великій Новосілці та ще один у Бахмуті.
Всього від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинуло 1985 людей, поранено 2465. Це без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, точну кількість яких встановити наразі неможливо.
- 23 жовтня росіяни завдали 20 ударів по Донеччині, серед поранених є діти.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.01
Купівля 40.01Продаж 40.68
-
EUR
Купівля 38.34Продаж 39.28
- Актуальне
- Важливе