За добу на Донеччині від рук окупантів загинуло 6 цивільних

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко у своєму телеграмі.

У повідомленні йдеться, що троє загиблих проживали у Курдюмівці, двоє - у Великій Новосілці та ще один у Бахмуті.

Всього від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинуло 1985 людей, поранено 2465. Це без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, точну кількість яких встановити наразі неможливо.

23 жовтня росіяни завдали 20 ударів по Донеччині, серед поранених є діти.

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